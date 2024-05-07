Ученые выяснили, какую группу крови предпочитают клещи Чешские ученые выяснили, что клещи предпочитают людей со второй группой крови

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Ученые из чешского Университета Масарика выяснили, что клещи, которые переносят болезнь Лайма, предпочитают вторую группу крови, пишет портал AAEM. Отмечается, что в более чем трети (36%) случаях насекомые выбирали людей с такой группой крови.

В ходе эксперимента специалисты использовали технологию in vitro, помещая в специальные чаши капли крови всех четырех групп и запуская туда клещей. Эксперимент повторяли более 100 раз. При этом меньше всего паразиты интересовались кровью третьей группы (15%).

Ранее главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов заявил, что при укусе клеща его нельзя отрывать голыми руками. По его словам, если насекомое окажется зараженным, через микротравмы в коже инфекция может попасть в организм. Медик подчеркнул, что лучше всего пойти в травмпункт, где насекомое аккуратно извлекут, и отнести его на анализ в одну из лабораторий. Такие анализы выполняются в том числе в центрах гигиены и эпидемиологии

Также Мирзонов объяснил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека на протяжении километра. Медик сказал, что данные особи выдерживают без еды до трех зим.