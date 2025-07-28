Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 13:08

Невролог назвала неочевидные причины мышечной слабости

Невролог Ашихмина заявила, что ношение тесной одежды чревато мышечной слабостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Длительное ношение тесной одежды или обуви, злоупотребление алкоголем и переохлаждение могут спровоцировать мышечную слабость, заявила «Вестям Подмосковья» невролог Александра Ашихмина. Она отметила, что проблему может вызвать и гиподинамия.

Врач подчеркнула, что к этой проблеме также может привести расстройство нервно-мышечной передачи импульсов. Еще один негативный фактор — врожденные и приобретенные заболевания, повреждающие мышечные волокна.

По словам Ашихминой, нельзя исключать, что слабость в мышцах вызвана дефицитом витаминов и микроэлементов. Врач добавила, что зачастую причина также кроется в физическом и эмоциональном переутомлении.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее заявила, что тремор в одной конечности, в особенности в состоянии покоя, может сигнализировать о развитии болезни Паркинсона. Врач сравнила это ощущение со «счетом монет» пальцами.

неврологи
заболевания
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 100 квартир были расселены в частично обрушившемся доме в Астрахани
Удвоение маткапитала может повлиять на рынок недвижимости в России
В Армении создадут новую политическую силу
Лавров связал желание ЕС убивать русских с ослаблением вакцины от нацизма
Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.