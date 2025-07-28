Невролог назвала неочевидные причины мышечной слабости

Длительное ношение тесной одежды или обуви, злоупотребление алкоголем и переохлаждение могут спровоцировать мышечную слабость, заявила «Вестям Подмосковья» невролог Александра Ашихмина. Она отметила, что проблему может вызвать и гиподинамия.

Врач подчеркнула, что к этой проблеме также может привести расстройство нервно-мышечной передачи импульсов. Еще один негативный фактор — врожденные и приобретенные заболевания, повреждающие мышечные волокна.

По словам Ашихминой, нельзя исключать, что слабость в мышцах вызвана дефицитом витаминов и микроэлементов. Врач добавила, что зачастую причина также кроется в физическом и эмоциональном переутомлении.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее заявила, что тремор в одной конечности, в особенности в состоянии покоя, может сигнализировать о развитии болезни Паркинсона. Врач сравнила это ощущение со «счетом монет» пальцами.