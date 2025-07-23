Невролог назвала первые признаки болезни Паркинсона

Тремор в одной конечности, в особенности в состоянии покоя, может сигнализировать о развитии болезни Паркинсона, заявила RT невролог Екатерина Демьяновская. Врач сравнила это ощущение со «счетом монет» пальцами.

Затем присоединяется чувство скованности и тугоподвижности в мышцах, особенно в руках, ногах и спине. Движения становятся замедленными — человеку трудно выполнять даже самые простые действия. Снижается обоняние — этот симптом может появиться за несколько лет до моторных проявлений болезни, — рассказала Демьяновская.

Сон при этом зачастую становится беспокойным. У некоторых людей могут появиться проблемы со стулом, отметила врач. По мере развития болезни возникает скованность в мышцах, трудности с координацией, шаткость в положении стоя и замедление речи.

Ранее британский рок-певец Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем.