Названы напитки, лучше всего снимающие похмелье Биолог Лялина: похмелье лучше снимать слабым чаем с лимоном или морсом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для облегчения похмелья важно ускорить выведение ацетальдегида из организма, лучше всего с этим справляются такие напитки, как слабый чай с лимоном и морс, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Также биолог рекомендовала отказаться от кофе, газировки и алкоголя в пользу более полезных вариантов.

Независимо от степени выраженности похмелья, основной задачей для облегчения состояния является ускоренное выведение ацетальдегида из организма. Для этого необходимо пить как можно больше жидкости: подойдет негазированная вода, рассол без уксуса, слабый сладкий чай с лимоном и медом, травяные настои и морс. Избегайте крепкого чая, кофе, газированных напитков, и особенно повторного употребления алкоголя. Эти напитки не только не облегчат состояние, но и увеличат нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки, — пояснила Лялина.

Она отметила, что для быстрого восстановления после употребления алкоголя важно высыпаться. Биолог добавила, что при необходимости можно принять специальные препараты на основе ацетилсалициловой кислоты.

Поможет хороший сон — в это время печень активно вырабатывает ферменты, которые успешно борются с продуктами распада этанола, расщепляя их до безопасных соединений. Также помогают препараты на основе ацетилсалициловой кислоты и прием энтеросорбентов, которые выведут невсосавшийся алкоголь и купируют симптомы тошноты, — резюмировала Лялина.

Ранее стало известно, что в Японии стремительно растет спрос на специальные напитки, которые производители называют средствами от похмелья. Эликсиры в маленьких бутылках обещают облегчить последствия употребления алкоголя и ежегодно приносят индустрии около $400 млн (33 млрд рублей).