Названа зелень, защищающая от рака Малышева: шпинат снижает риски развития рака и катаракты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпинат обладает полезными свойствами, которые помогают снижать риски развития рака, катаракты и гипертонии, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Однако, предостерегла она, эта зелень противопоказана людям с мочекаменной болезнью.

В шпинате содержаться оксалаты, которые могут привести к образованию камней в почках. Поэтому при мочекаменной болезни шпинат употреблять нельзя, — уточнила Малышева.

Однако тем, кто не страдает подобным недугом, шпинат может принести много пользы. Так, офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что в зелени содержатся лютеин и зексантин — вещества, которые благотворно влияют на состояние глаз.

У людей, которых в день поступает 640 миллиграмм этого вещества [зексантин], количество катаракт на 30% меньше, — подчеркнул врач.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что в шпинате содержится магний. Это вещество, которое необходимо для расширения сосудов. Если в организме достаточно магния, то шансы развития гипертонии уменьшаются, отметил специалист.

Иммунолог Андрей Продеус обратил внимание, что шпинат может остановить размножение рака. По его словам, шпинат обладает гликолепидами, которые и блокируют распространение раковых клеток.

Эксперты посоветовали при выборе зелени ориентироваться на внешний вид — листья должны быть упругими и насыщенного цвета. Хранить шпинат можно не более двух суток, желательно в стакане с водой.

Ранее Елена Малышева предупредила, что популярное сочетание шпината и сыра не несет никакой пользы для организма. По ее словам, такой «дуэт» вытесняет ценные свойства друг друга. Врач посоветовала готовить шпинат не с сыром, а с куриными яйцами, например, в виде яичницы.