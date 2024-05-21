Кардиолог назвал безопасную дневную дозу кофеина Кардиолог Емельянов: безопасно пить три чашки кофе в день

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Безопасной дозой кофеина в день считается 400 мг, рассказал aif.ru врач-кардиолог Александр Емельянов. По его словам, такая доза эквивалентна трем чашкам кофе.

Медик объяснил, что обычно в одной банке энергетика содержится около 150-160 мг кофеина. Бодрящий эффект от такого напитка обеспечивается из-за большого количества сахара и кофеина, который ускоряет пульс, сужает кровеносные сосуды и в целом возбуждает всю нервную систему.

Кроме того, передозировка кофеина может привести к смерти, поскольку он вызывает проблемы с сердцем, добавил кардиолог. Также при превышении дозы может появиться бессонница, нервозность, головная боль, нарушение ритма сердца, повышение артериального давления и учащенное сердцебиение, подытожил Емельянов.

Ранее бариста-тренер Николай Стрельников рассказал, что самыми бодрящими видами кофе можно считать американо и колд брю. По его словам, бодрым человек становится из-за высокого содержания кофеина в напитках.

До этого хирург Александр Умнов заявил, что людям со склонностью к варикозу или наличием этого заболевания нельзя злоупотреблять кофе. Он отметил, что употребление больше трех чашек кофе в день может привести к усугублению болезни.