Россиянам назвали самые бодрящие виды кофе Бариста Стрельников: американо и колд брю больше всего бодрят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самыми бодрящими видами кофе можно считать американо и колд брю, рассказал в беседе с «ФедералПресс» бариста-тренер Николай Стрельников. По его словам, бодрым человек становится из-за наличия кофеина.

Бодрость организму дает кофеин. Это вещество, которое плохо и долго вымывается водой из зерна. Соответственно, чем дольше кофе заваривается, тем больше в нем будет кофеина, — объяснил специалист.

Бариста отметил, что самое высокое содержание кофеина в американо и колд брю. Также помогут взбодриться эспрессо и ристретто, однако не за счет концентрации кофеина, а их яркого вкуса. Кроме того, более тонизирующий эффект будет от кофе из зерен робусты, поскольку там в 3-5 раз больше содержание кофеина, чем в арабике, заключил Стрельников.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что людям со склонностью к варикозу или наличием этого заболевания нельзя злоупотреблять кофе. По его словам, игнорирование правила может привести к усугублению болезни.

До этого стало известно, что кофе без кофеина содержит большое количество клетчатки, которая оказывает положительное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта. Уточняется, что такой напиток не вызывает нарушений сна и работы сердечно-сосудистой системы. Все дело в том, что при процедуре декафа, то есть удаления кофеина из напитка, в его составе увеличивается содержание клетчатки.