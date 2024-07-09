Флеболог раскрыл, как распознать первые признаки варикоза Флеболог Олими: варикоз проявляется через расширенные подкожные вены на ногах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Варикоз проявляется в виде расширенных подкожных вен на ногах, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-хирург и флеболог Ширинбек Олими. По его словам, запущенная форма болезни может спровоцировать появление трофической язвы.

В запущенных стадиях варикоз проявляется в виде потемнения и уплотнения кожи ног, а также развитием трофической язвы на голенях, — уточнил Олими.

Врач обратил внимание на то, что главной причиной появления болезни может стать врожденная слабость соединительной ткани, которая называется дисплазией. Помимо этого, проблема способна развиться из-за наследственности, ожирения, малоподвижного образа жизни, а также курения или профессиональных особенностей работы человека. Олими напомнил, что у женщин факторами риска могут стать беременность и прием гормональных препаратов.

Флеболог подчеркнул, что пациенты при болезни жалуются на отеки, утомляемость, тянущие боли, распирание в икрах, иногда судороги и зуд в ногах, а также появление так называемых сосудистых сеток и звездочек на ногах.

Сосудистый хирург Рубен Шахназарян ранее заметил, что при варикозе нередко применяют лазерное лечение и склеивание вен. Однако в отдельных случаях врачи проводят открытые вмешательства, включающие в себя разрезы или удаление вен.