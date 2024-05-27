Диетолог указала на опасность недобора веса у взрослых Диетолог Красикова: недобор веса может привести к сбоям в работе организма

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Недобор веса у взрослых может привести к сбоям в работе организме, а также к снижению плотности костей, что грозит риском остеопороза и переломов, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Алина Красикова. По ее словам, в таком состоянии иммунная система человека становится более уязвимой для инфекций и заболеваний. Эксперт предложила составить сбалансированное меню для восстановления веса.

Человек с недобором веса должен потреблять больше калорий, чем он тратит в течение дня. Калории важно выбирать из полезных источников, а не из фастфуда, сладостей и переработанных продуктов. Рекомендуется есть 5–6 раз в день, включая основные блюда и перекусы. Важно учитывать, что все изменения в питании следует согласовать со специалистом, — уточнила Красикова.

Диетолог посоветовала употреблять белки животного и растительного происхождения, а также добавлять в рацион крупы, овощи и фрукты, авокадо, орехи, оливковое масло. После консультации со специалистом в меню можно включить протеиновые коктейли и рассчитать необходимый для организма объем воды по специальному уравнению.

Индивидуальная норма рассчитывается так: надо умножить 30 мл на массу тела в килограммах, — напомнила Красикова.

Биолог Ирина Лялина ранее заметила, что только однодневное голодание может быть полезным для организма. При таком интервале внутренние органы человека получат передышку, а также активируются обменные процессы.