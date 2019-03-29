Клиентов пластических хирургов хотят заставить перед операцией проходить психиатрическое освидетельствование. Соответствующее обращение (текст документа есть в распоряжении News.ru) в Министерство здравоохранения направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия»). По его словам, люди, страдающие навязчивой идеей бесконечно перекраивать себя, нуждаются в серьёзном психологическом или психиатрическом лечении, а не в хирургическом вмешательстве.

News.ru выяснил, действительно ли увлечение пластикой может свидетельствовать о психическом нездоровье.

Пластическая хирургия уже давно стала мейнстримом во всём мире. Россия не исключение. Некоторые хирургические манипуляции с внешностью в общественном сознании сравнялись, например, с походом к стоматологу и перестали считаться серьёзным вмешательством в организм. Рынок эстетической медицины стабильно растёт, предлагая всё новые и новые варианты улучшить своё тело и лицо.

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Между тем, считает Петров, пластическая хирургия у нас в стране излишне доступна, и это может угрожать здоровью населения.

«В СМИ неоднократно сообщалось, что постоянные пациенты пластических хирургов наносили своему здоровью непоправимый урон именно из-за чрезмерного желания что-либо "поправить" в своем облике. К примеру, только в декабре 2018 года в прессе сообщалось как минимум о трёх случаях, когда пациентки пластических хирургов впадали в кому из-за чрезмерного вмешательства в своё здоровье», — утверждает депутат.

В связи с этим автор инициативы предлагает усложнить доступ к таким операциям, включив в необходимый перечень справок документ, подтверждающий, что человек, желающий изменить внешность, прошёл психиатрическое освидетельствование и является психически здоровым. В своём обращении он ссылается на то, что во времена Советского Союза аналогичный опыт уже применялся.

«В СССР человеку, желающему лечь под нож пластического хирурга, необходимо было пройти обследование у психиатра и получить справку об отсутствии у него психологических и психических проблем, связанных с необъективным неприятием собственной внешности — дисморфофобией. Сейчас же ситуация в данной отрасли максимально либерализована — желающий изменить свой облик должен обладать только необходимой суммой. Врачам таких "клиник красоты" безразлично, что человек может не нуждаться в радикальном вмешательстве и что ему необходима не операция, а психологическая помощь», — констатирует Петров.

Сейчас получать заключение от психиатра необходимо только при смене пола.

Справка не гарант здоровья

Дисморфофобия — это серьёзное расстройство психики, при котором человек зациклен на небольших дефектах или особенностях своего тела. Несмотря на то, что корректировать свою внешность больше склонны женщины, заболеванию одинаково подвержены оба пола. Расстройство обычно начинается в подростковом возрасте и усугубляется с годами.

По мнению главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, справка из диспансера не может служить гарантией психического здоровья пациента. Гораздо эффективней, считает она, предоставлять возможность проходить комплексное обследование на территории клиники пластической хирургии. Но это, подчёркивает специалист, должно происходить только на добровольной основе. Убедиться, что клиент здоров, прежде всего, в интересах самих врачей, также отмечает она.

«Это поможет хирургам обезопасить свою деятельность, потому что, если у человека психическое расстройство, он заведомо не будет удовлетворён результатами операции. Следовательно, будут претензии, иски и различные судебные разбирательства», — констатировала собеседница News.ru.

Если женщина делает одну пластическую операцию за другой, бесконечно перекраивает себе лицо или увеличивает грудь, это не обязательно свидетельствует о том, что у неё есть психические отклонения, уверяет Портнова.