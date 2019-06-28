Просмотр телевизора и прослушивание музыки или подкастов перед ночным отдыхом у многих уже давно вошло в привычку. Одни не могут обойтись без новой информации, время на которую есть только в вечернее время. Другие же находят в просмотре телесериалов расслабление и избавление от стресса. Однако о том, какое влияние на организм оказывают эти виды деятельности задумываются далеко не многие. News.ru поговорил с экспертом и выяснил, действительно ли вошедшие в обыденность горожан вещи могут нанести вред здоровью.

Врач-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко утверждает, что просмотр телевизора вечером, с какой бы целью на него не тратилось время, является неполезным для организма занятием. Особенно плохо, когда человек смотрит фильмы, игнорируя сигналы организма об усталости, и лишает себя дополнительных часов сна. Телевизор, по словам врача, в первую очередь, вреден свечением, так как оно в наибольшей степени действует на внутренние часы человека, давая им сигнал о том, что в данный момент на дворе день, а не ночь. Таким образом у человека нарушаются ритмы — он становится склонным более поздно засыпать и более поздно просыпаться. Кроме того, любые волнующие новости или эмоциональные фильмы приводят к возбуждению и активным мыслям, которые мешают расслабиться и хорошо спать в течение ночи.

Что касается музыки, то если она расслабляющая или речь, к примеру идёт о белом шуме и звуках природы, которые помогают некоторым людям переключиться на покой, то это может быть полезной привычкой, отмечает Ирина Завалко. Однако в целом, по её словам, лучше искать другие способы избавиться от стресса перед ночным отдыхом — посвятить последний час перед сном прогулке, спокойным разговорам с родными, приятным хобби, таким как вышивание и чтение книг. Перед сном также можно делать релаксационное упражнение или провести дыхательную гимнастику, которая поможет расслабиться, отмечает сомнолог.

Юрий Смитюк/ТАСС

Отвечая на вопрос о том, вредно ли спать с включённым телевизором и музыкой из наушников, врач заявила, что даже если человек не просыпается от звуков, они зачастую не позволяют погрузиться в глубокие стадии сна. Если же человеку все-таки удаётся это сделать, его мозг будет постоянно выходить в более поверхностные стадии сна. Свет от телевизора также будет мешать спящему, так как он проходит и через закрытые веки.

Биологические ритмы действуют через мелатонин. Яркий свет в вечернее время, особенно в голубых тонах, какой как раз-таки исходит от большинства экранов, приводит к торможению выработки мелатонина. Можно говорить о том, что проблемы со сном у человека возникнут как и в ночь, которую он провёл с включённым телевизором, так и в ночь следующего дня — ему будет тяжелее уснуть из-за смещения внутренних ритмов. В то же время человек будет склонен больше спать утром, в то время, когда большинство людей итак не досыпают, и встают по будильнику. То есть просмотр телевизора в вечернее время — дополнительный способ сократить себе отдых, — заявила Ирина Завалко.

Как ранее писал News.ru, хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и отражается на внешнем виде. К такому выводу пришли британские учёные.