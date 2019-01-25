Хрустящая корочка: учёные рассказали о вреде жареной пищи

https://news.ru/storage/news/b83e96644f4f09565e2ba890d2bb4846/16ccefca-4f1a-4767-a88f-3d6c5032df44_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Курица и рыба опасны для женщин старше 50 лет

Жареная пища наносит непоправимый вред организму. Такой вывод сделали американские ученые. Особенно она вредна для женщин в период менопаузы. Любительницы хрустящей корочки рискуют раньше времени умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и не только. Опрошенные News.ru российские эксперты рассказали: для мужчин среднего и старшего возраста жареные продукты не менее вредны.

Ученые из Университета науки и техники штата Айова опубликовали в медицинском журнале BMJ результаты многолетнего исследования о влиянии жирной пищи на организм женщин. Эксперты проанализировали пищевые привычки более 100 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет из 40 клиник в Соединённых Штатах Америки. Ученые фиксировали причины смерти пациенток и соотносили их с типом питания.

Анализ показал: у женщин, которые ели одну или несколько порций жареной пищи в день, на 8% увеличивался шанс умереть раньше времени. В том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

Самый опасной для здоровья оказалась жареная курица. Она повышала общий риск летального исхода по разным причинам на 13% и на 12% — от проблем с сердцем. Не менее опасны жареные рыба и морепродукты. У любителей креветок во фритюре на 13% повышается вероятность умереть, причиной 7% летальных исходов могут стать заболевания системы кровообращения.

Другие жареные продукты, такие как картофель фри, жареный картофель, жареный рис, оладьи, чипсы, также повышают шансы на раннюю смерть. В исследовании не называются конкретные цифры, но отмечается, что данные лакомства наносят не такой значительный вред здоровью.

Эксперты отметили, что большинство любительниц жирной пищи вдобавок курили, имели избыточный вес, пили много кофе, мало двигались. У них отмечался более высокий риск развития диабета первого типа.

Helmut Meyer zur Capellen/Global Look Press

Ведущий автор исследования Вэй Бао, доцент кафедры эпидемиологии в университете штата Айова, пояснил,что такой способ приготовления может свести на нет пользу даже здоровой пищи. Например, рыба в тушеном и варёном виде — кладезь полезных веществ, а в жареном — вредный продукт.

Врач-эндокринолог, диетолог к. м. н. Екатерина Иванникова разделяет мнение коллег из США, что жареная пища вредна для здоровья, особенно для женщин старше 50 лет.

У женщины после менопаузы снижается уровень эстрогена, в результате чего она начинает стремительно прибавлять в весе. Увлечение мучным и жирным (а жареная пища содержит большое количество жиров) грозит ещё большим набором массы тела. Полнота, в свою очередь, «запустит» другой патологический процесс — нарушение жирового обмена.

«Это повышает риски развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, что может стать причиной преждевременной смерти», — отметила она.

Екатерина Иванникова подтвердила выводы американских ученых: жареные белковые продукты — мясо, рыба, курица, морепродукты вреднее для здоровья картошки и чипсов.

«При жарке происходит так называемое гликирование белка. То есть его карамелизация. Коллагеновые нити начинают сшиваться друг с другом. Это вызывает образование атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах», — сообщила она.

Что касается мужчин, то для них жареная пища вредна не меньше. Диетологи рекомендуют сократить потребление жареных продуктов до одного в неделю.

Врач-диетолог, специалист по anti-age кулинарии Анжелика Дюваль для сохранения здоровья рекомендует мясо, курицу, рыбу и морепродукты варить в пароварке или запекать в духовке. Еда, приготовленная таким способом, лучше всего усваивается организмом.

«Запекать лучше не в фольге. Потому что в алюминии содержатся вредные для здоровья вещества, это токсическое отравление для организма», — пояснила эксперт.

Людям в возрасте Дюваль рекомендует сократить потребление животных жиров в пользу растительных. Льняное, оливковое, кукурузное масло сохранит здоровье.