Онколог назвал семь симптомов рака

https://news.ru/storage/news/f3bde01eaa9c3395d2103ceba70f3211/9c758e23-007d-43c6-9092-31c4179f5e28_850.jpg Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Учёный лондонского онкоцентра Макмиллан Крис Стил назвал семь симптомов, при наличии которых необходимо срочно обратиться ко врачу, так как они могут свидетельствовать о раковом заболевании.

Это нарушения работы кишечника или мочевого пузыря, наличие долго не заживающих ран, кровотечение из органов мочевыделительной системы, утолщение или комок в груди или в другом месте, расстройство желудка или трудности при глотании, изменение размера или цвета родинок, тяжёлый и долгий кашель. Как пишет Daily Express, эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, но при их наличии необходим совет специалиста.

Ранее News.ru писал, что генетические особенности пациентов могут влиять на эффективность лекарств. К таким выводам пришли учёные из Австралии. Особенно важно принимать во внимание наследственные факторы при назначении онкологических препаратов. Рак зачастую связан именно с генетической предрасположенностью, а во-вторых, это очень изменчивое и многоликое заболевание (можно выделить более 300 основных видов), которое в силу своей изменчивости требует максимально индивидуального подхода.