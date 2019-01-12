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Онколог назвал семь симптомов рака

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Учёный лондонского онкоцентра Макмиллан Крис Стил назвал семь симптомов, при наличии которых необходимо срочно обратиться ко врачу, так как они могут свидетельствовать о раковом заболевании. 

Это нарушения работы кишечника или мочевого пузыря, наличие долго не заживающих ран, кровотечение из органов мочевыделительной системы, утолщение или комок в груди или в другом месте, расстройство желудка или трудности при глотании, изменение размера или цвета родинок, тяжёлый и долгий кашель. Как пишет Daily Express, эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, но при их наличии необходим совет специалиста.

Ранее News.ru писал, что генетические особенности пациентов могут влиять на эффективность лекарств. К таким выводам пришли учёные из Австралии. Особенно важно принимать во внимание наследственные факторы при назначении онкологических препаратов. Рак зачастую связан именно с генетической предрасположенностью, а во-вторых, это очень изменчивое и многоликое заболевание (можно выделить более 300 основных видов), которое в силу своей изменчивости требует максимально индивидуального подхода.


#онкология #медицина
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