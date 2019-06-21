Во время выступления на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи 2019» врач-эндокринолог, профессор, член правления ассоциации онкологов Санкт-Петербурга Лев Берштейн назвал вид рака, вероятность появления которого снижает курение. Это рак тела матки у женщин. Его распространённость в России составляет 10%. Болезнь стоит на втором месте среди всех злокачественных болезней после рака молочной железы у женщин.

У врачей есть объяснение: одним из факторов риска развития болезни является гиперэстрогения. Это высокий уровень гормона-эстрогена в организме женщины в первую фазу менструального цикла. Курение же снижает выработку и синтез этого гормона. Но если рак тела матки всё-таки образовался, курение, наоборот, ухудшает течение этой болезни и увеличивает вероятность летального исхода.

Я это называю ножницами, — то есть риск заболевания из-за курения снижается, а смертность в течение пяти лет — существенно возрастает, — рассказал Лев Берштейн.

Ещё одна закономерность, озвученная профессором: если женщина принимает эстрогеносодержащие препараты (например, во время менопаузы) и курит одновременно, это усложняет течение заболевания и повышает вероятность смертельного исхода.

Врачи настаивают: вреда от курения сигарет больше, чем пользы. Как рассказал в ходе всего выступления завотделом НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, президент Противоракового общества России Давид Заридзе, курение является причиной как минимум 15 видов злокачественных новообразований. Среди них не только рак лёгких, но и рак верхних и нижних дыхательных путей, рак органов пищеварительной системы (пищевода, желудка).

В России сложно найти человека, который никогда не пробовал курить. Заведующий научным отделом биологии опухолевого роста НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянотов озвучил данные недавнего исследования: из 1230 пациентов центра только 12% никогда не пробовали курить. Около 22% пробовали, но не втянулись в процесс, 20% — курили и бросили. Около 46% опрошенных оказались заядлыми курильщиками.

Данные Евгения Имянотова совпадают с официальной статистикой Минздрава. Сейчас в России курят 50% мужчин и 14% женщин. Для сравнения: в 2009 году курильщиками были 60% мужчин и 21% женщин. Эксперты ставят цель: до 2025 года снизить процент курильщиков в нашей стране до 27%.

Мировая практика показывает, что снизить число курящих возможно в достаточно короткие сроки. Так, в Норвегии в 2000 году курили 44% жителей, а к 2015-му эта цифра снизилась до 22%. В Люксембурге в 2000-м курили 41% населения, в 2015-м — только 26% жителей страны сохранило эту привычку.

* Минздрав предупреждает, курение опасно для Вашего здоровья.