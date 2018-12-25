Как отпраздновать Новый год и выжить

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Выходные могут оставить не только приятные воспоминания

Меньше недели осталось до наступления одного из самых ожидаемых праздников — Нового года. Уже совсем скоро россияне отправятся на длительные выходные, в ходе которых многие наверняка пойдут в гости к родственникам и друзьям. И, как правило, такие визиты не обходятся без пышных застолий. Специалисты рассказали News.ru, какую опасность несёт в себе переедание и как пережить первое января после бурного празднования.

Алкогольные мифы

Многие слышали советы от друзей о том, как не отказывать себе в больших дозах спиртных напитков и при этом оставаться в ясном сознании. Для этого, к примеру, предлагается выпить аперитив за час до начала празднества или же съесть масло. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн утверждает, что все эти методы не действуют, организм обмануть не удастся. По его словам, если выпить небольшую дозу алкоголя перед застольем, активизируется ферментативная система печени для его переработки, однако количество ферментов ограничено генетикой.

«Ферменты быстро расщепляют первую рюмку, она не действует, человек пьёт дальше, и ферменты кончаются. И весь алкоголь, который ещё не переработан, превращается в ацетальдегид», — цитирует нарколога «Интерфакс».

Ацетальдегид представляет собой тяжёлый яд, который оказывает негативное влияние на все клетки организма. В тот момент, когда яд наносит по ним удар, ферментов уже нет, в результате чего наступает отравление.

Если же человек перед тем, как выпить спиртной напиток, съест масло, оно наслоится на слизистую желудка и кишечника, и алкоголь не будет всасываться и оказывать воздействие на организм. Однако такой способ позволяет оставаться в трезвом состоянии около получаса — до тех пор, пока масло будет оставаться на слизистой. После этого же всё выпитое всосётся.

«И человек может впасть в кому, это может очень плохо кончиться, будет безусловное отравление алкоголем», — отмечает нарколог.

По его словам, единственный действенный способ облегчить приём спиртных напитков для организма — пить как можно более маленькими дозами.

Похмелье

Снимать алкоголем симптомы похмелья специалисты не советуют, так как это приведёт лишь к кратковременному улучшению состояния.

«А потом всё возвращается: чувство вины, ощущение гадостности, противности, тошноты и так далее. Это последствия интоксикации», — отмечает Брюн.

Для снятия симптомов похмелья он советует отдавать предпочтение в пользу кисломолочных продуктов, крепкого бульона-супа, а также капустного рассола. Аспиринсодержащие препараты, напротив, на раздражённый желудок принимать не стоит, потому что они могут стать причиной гастрита или даже кровотечения.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Также бороться с похмельем ни в коем случае нельзя с помощью занятий спортом. Физические нагрузки после приёма алкоголя могут привести к летальному исходу.

«Это очень опасно, потому что все функциональные системы и так на пределе, особенно сердечно-сосудистая система перенапряжена, не справляется со своими нагрузками в покое», — рассказывает нарколог.

Ночное застолье и переедание

Приём жирной пищи и спиртных напитков негативно влияет на организм. Ещё больше усугубляет ситуацию тот факт, что сытное застолье во время празднования Нового года проходит в ночное время. Главный нарколог Минздрава напомнил, что печень активна и готова к работе именно днём. К ночи все ферментативные системы организма затихают, поэтому ферменты не вырабатываются.

«Поэтому еда и питьё в ночное время — в лучшем случае, это впустую, то есть проскочит насквозь, и слава богу. Но в худшем случае это наполовину переработается, в организме появятся остатки пищи и промежуточные продукты метаболизма, — и это опять будет иметь токсический эффект», — рассказал Брюн.

Важную роль в вопросе праздничного застолья играет ещё и размер съеденных порций. Эндокринолог-диетолог Вадим Крылов в беседе с News.ru предостерёг россиян от переедания во время новогоднего отдыха, отметив, что оно может негативно сказаться на здоровье.

«Помимо набора веса, переедание может провоцировать заболевания поджелудочной железы — панкреатит. Также в результате приёма алкогольных напитков и жирной пищи нарушается функция печени, повышается уровень холестерина, нарушается функция сердечно-сосудистой системы», — рассказал Крылов.

Он также отметил, что приём жирной и белковой пищи в больших количествах и на протяжении нескольких дней может оказать негативное влияние на почки.

Heinemann/imagebroker.com/Global Look Press

Семейный разлад

Негативные эмоции в новогодние праздники могут принести не только проблемы со здоровьем, но и разлад в отношениях с близкими людьми. Не редки случаи, когда в семьях вспыхивают конфликты, спровоцированные приёмом алкоголя или же тем, что родственники начинают проводить друг с другом намного больше времени, чем обычно.

«Поскольку сегодня многие семьи создаются на весьма „рыхлых“ основаниях, тот факт, что люди очень долгое время находятся вместе и вынуждены вместе тратить деньги, является для них серьёзных испытанием. Безусловно, свою негативную лепту тут вносит и алкоголь. Известно, что многие мужчины в подвыпившем состоянии склонны проявлять большую агрессию», — рассказал News.ru кандидат психологических наук Александр Невеев.

Однако главную проблему он видит в том, что у членов семьи разные взгляды на то, как должны проходить новогодние праздники.