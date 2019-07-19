https://static.news.ru/photo/3cae4420-92dd-11e9-9576-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов страны, в том числе главу диппредставительства Киева в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Кроме чрезвычайного и полномочного посла в США Валерия Чалого, Зеленский освободил от должности главу дипмиссии в Антигуа и Барбуда, а также по совместительству в Тринидад и Тобаго, говорится в документе, обнародованном на сайте президента Украины .

Кроме этого, глава украинского государства отправил в отставку посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили Юрия Дюдина, в Ватикане и при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты — Татьяну Ижевскую, в Армении — Петра Литвина, в Туркменистане — Валентина Шевальева, в Иордании — Сергея Пасько, в Кипре — Бориса Гуменюка, во Вьетнаме и Камбодже — Алексея Шовкопляса, в ЮАР — Тараса Кузьмича, в Марокко — Ярослава Коваля, а также в Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне — Валерия Александрука.

Как писал News.ru, ранее Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности страны (СБУ). Ими стали Анатолий Дублик и Александр Карпенко.