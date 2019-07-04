https://static.news.ru/photo/3e128b5c-9ef7-11e9-8f6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности страны (СБУ).

Ими стали Анатолий Дублик и Александр Карпенко. Первый ранее возглавлял один из департаментов ведомства, а второй руководил главком СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Зеленский повысил замначальника главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара. Теперь он занимает пост руководителя управления.

Указы о назначениях высших должностных лиц СБУ опубликованы на сайте президента Украины.

Ранее News.ru писал, что Зеленский уволил начальника главка СБУ в Крыму, а также освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.