Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности страны (СБУ).
Ими стали Анатолий Дублик и Александр Карпенко. Первый ранее возглавлял один из департаментов ведомства, а второй руководил главком СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, Зеленский повысил замначальника главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара. Теперь он занимает пост руководителя управления.
Указы о назначениях высших должностных лиц СБУ опубликованы на
Ранее News.ru писал, что Зеленский уволил начальника главка СБУ в Крыму, а также освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.