https://static.news.ru/photo/b8766446-a716-11e9-8f0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот Александр Кобытев/facebook

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания. Тем временем в Национальной полиции заявили, что водителям из кортежа главы государства грозит штраф или лишение прав.

Украинский лидер назвал подобные происшествия недопустимыми.

Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности, — написал Зеленский в Facebook .

Он также выразил удовлетворение тем, что авария обошлась без жертв.

Ранее News.ru писал, что автомобили из президентского кортежа столкнулись с колонной автобусов, перевозивших детей на отдых. Одна из машин опрокинулась в кювет. Президента ни в одной из них не было — он улетел в Киев на самолёте. Никто из детей не пострадал.