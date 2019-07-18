Итальянские силовики изъяли около девяти тонн марихуаны в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Операция проводилась в провинции Катания на Сицилии. Стоимость конфискованной партии наркотиков на чёрном рынке превышает €20 млн, передаёт агентство
Ранее News.ru писал, что полиция Таиланда нашла крупную партию героина на сумму более $20 млн. Мешки с наркотиками общим весом около 160 кг были обнаружили в кустах у дороги в провинции Ратчабури. Предполагается, что их выбросили наркокурьеры, опасавшиеся досмотра на ближайшем КПП.