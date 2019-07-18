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Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер заявил, что после возвращения России в ПАСЕ пришло время снять с неё санкции. Ограничения вводились из-за конфликта на Украине, но они не помогают разрешить ситуацию, считает политик.

Своё мнение он высказал в интервью агентству DPA, выдержки из которого публикует издание Die Welt. Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Европе,...