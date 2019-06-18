https://static.news.ru/photo/b5735c96-91da-11e9-b15e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Jack Chan/Global Look Press
МИД России посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о референдуме по присоединению Майотты. Таким образом Москва ответила Парижу на утверждение о незаконности «аннексии Крыма».
Президенту Франции Макрону следовало сказать своему украинскому коллеге Зеленскому о Майотте, которая стала 101-м департаментом Франции в результате проведённого в 2009 году референдума, вместо того, чтобы упоминать так называемую «незаконную аннексию Крыма Россией», — говорится на странице российского МИДа в Twitter.