https://static.news.ru/photo/b5735c96-91da-11e9-b15e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jack Chan/Global Look Press

МИД России посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о референдуме по присоединению Майотты. Таким образом Москва ответила Парижу на утверждение о незаконности «аннексии Крыма».

Президенту Франции Макрону следовало сказать своему украинскому коллеге Зеленскому о Майотте, которая стала 101-м департаментом Франции в результате проведённого в 2009 году референдума, вместо того, чтобы упоминать так называемую «незаконную аннексию Крыма Россией», — говорится на странице российского МИДа в Twitter .

Ранее на фоне визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского в МИД Франции подчеркнули, что «аннексия Крыма незаконна».

Как писал News.ru, Меркель на совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что ослабление санкций в отношении России возможно только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.