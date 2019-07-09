https://static.news.ru/photo/e53a98d2-a246-11e9-b76d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти 70% украинцев поддерживают идею вступления их государства в Европейский союз. Об этом говорит социологическое исследование, заказанное Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу, — цитирует директора Центра стратегического развития территорий Андрея Орлова RT.

Ранее News.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков высказывался о вхождении Украины в Европейский союз. По его словам, Европа не примет Киев с его «полубезумной дипломатией».