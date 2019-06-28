https://static.news.ru/photo/b9d5ab9e-9b45-11e9-b8e0-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз не будет вечно поддерживать Украину в её «полубезумной дипломатии». Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина о возвращении РФ в ПАСЕ.

Ранее Климкин заявил, что вернувшаяся в ПАСЕ российская делегация может начать вести переговоры с Европейским союзом «за спиной Украины», что в итоге скажется на стратегии Киева.

Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать, — написал политик в Twitter.

Кроме того, он призвал администрацию президента Украины заменить Климкина.

Глава МИД Украины твердит об «измене Европы» в ПАСЕ. А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии. Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать. Пора менять главу МИД. Пора менять дипломатию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июня 2019 г.

Как писал News.ru, комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД страны Павла Климкина. На его должность претендует приверженец Владимира Зеленского Вадим Пристайко. Сейчас он работает заместителем Климкина.