Президент Албании Илир Мета вдруг прозрел. Он публично обвинил миллиардера Джорджа Сороса в заговоре против албанской демократии. При этом в Европе всё чаще стали снимать «розовые очки». И с нескрываемым удивлением осознавать, что русские-то во многом правы, рассуждая об американских играх «в мутной воде».

Мета не стал ходить вокруг да около. По его мнению, главная цель деятельности Сороса на албанской территории — попытка довести страну до состояния «оккупированного государства».

У меня есть что сказать об уважаемом миллиардере Джордже Соросе. Я не стал внимательно слушать премьера Венгрии Виктора Орбана в январе 2000 года. Тогда я с любовью говорил о Соросе, так как, истины ради, он нам помогал, когда мы были в оппозиции. А Орбан мне тогда говорил: «Будь внимательней. Он (Сорос) не такой уж демократичный и часто плетёт заговоры против демократии, — цитирует Мету «Болкан инсайт».

Иными словами, президент Албании не только признал, что американцы специально дестабилизируют ситуацию в его стране, финансируя оппозицию, но и затем пытаются ослабленной власти диктовать свои правила игры, получая максимальную выгоду для конкретных американских бизнес-структур, прикрываясь «национальными интересами».

Об Орбане Мета заговорил не случайно. Именно премьер Венгрии в ЕС фактически первым отважился усомниться в чистоплотности американской «дружбы». К примеру, Сороса он считает инициатором разжигания антисемитизма в Евросоюзе. Более того, по его словам, существует некий «план Сороса», призванный подорвать безопасность Венгрии и всей Европы. А дальше, как известно, лучшая рыба ловится именно в мутной воде.

Виктор Орбан Attila Volgyi/Global Look Press

Даже немцы, которых некогда было невозможно уличить в самых призрачных сомнениях по поводу нерушимости союзнических отношений с Вашингтоном, недавно признали: германо-американская дружба разбилась вдребезги.

Через два с лишним года после прихода к власти Дональда Трампа многое из того, что ещё не так давно восхвалялось как немецко-американская дружба, теперь разбито вдребезги. При этом внешняя политика США при Трампе по-своему предсказуема. Она следует той максиме, в том числе по отношению к союзникам, когда при наличии сомнений собственные интересы нужно продвигать не только при помощи умной дипломатии, но и грубой политики власти, — пришли к неутешительному для Берлина выводу в «Зюддойче цайтунг».

А бывший глава СДПГ Зигмар Габриэль от себя добавил: «Стоит надеяться, что США после Трампа снова станут настоящим партнером и соратником по международным правилам и демократии. Но никогда они больше не станут державой-защитницей, на которую немцы так долго полагались».

Честно говоря, не совсем понятно, отчего так долго немцы, да и большинство европейцев в целом, были уверены в том, что Вашингтон при помощи Пентагона где-либо на Земле будет защищать чьи-либо интересы, кроме собственных. Мягко говоря, наивный подход. Особенно, если учесть тот факт, что американцы десятилетиями копировали у некогда всесильных владычиц морей (речь идет об Великобритании, Испании или Португалии) схему «цивилизационной экспансии».

Раньше как поступали? Боевой корабль подплывал к вновь обнаруженным землям. Экипаж торжественной водружал на возвышенности свой флаг. Ну а если аборигены вдруг начинали сопротивляться, то в сторону берега делалось несколько залпов. Вашингтон тоже достаточно долго и успешно запугивал «аборигенов» своими флотами. Но затем пришлось несколько изменить тактику. Ведь «стратегическому союзнику всех и вся» становилось всё труднее бряцать в сторону «друзей Америки» оружием. И тогда на первые позиции вышли Сорос и компании. Американские компании, чей аппетит с каждым годом только креп.

Теперь у Вашингтона в почете санкции, торговые войны и прочие «дипломатические» инструменты, которые также, как и артиллерийские залпы, не имеют ничего общего с верховенством международного права и правилами честной конкурентной борьбы. Не зря одной из самых любимых американских фраз была и остается: «Ничего личного. Только бизнес».

В этом бизнесе по-американски первым делом, конечно же, достается государствам, которые Вашингтон считает своими главными конкурентами. То есть Китаю и России. При этом ни Пекин, ни Москва давно не питают иллюзий насчет «коллег».

Когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить своё доминирование, причём любой ценой, то государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами, — отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня 2019 года.

Аналогичные заявления российский лидер, к слову, делает достаточно давно и регулярно. Раньше в ЕС от них отмахивались, утверждая, что с европейцами американцы не станут играть в доминирование. Хотя в действительности представители США только этим и занимались в Европе последние лет так сто. Но теперь, похоже, начали прозревать даже албанцы.