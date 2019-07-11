Денис внёс большой вклад в развитие российского профессионального бокса. Его любили болельщики, многие смотрели его бои, а он отвечал публике тем, что показывал хороший бокс. Мне очень жаль, что он уходит. С удовольствием бы посмотрел ещё несколько его боёв. В последнее время он редко боксировал, а это выбивает из ритма. Возможно, это стало причиной, — рассказал Трояновский News.ru.