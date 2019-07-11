https://static.news.ru/photo/1cfa987a-a3d8-11e9-aa99-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Бивол (справа) Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал завершение карьеры неоднократного чемпиона мира Дениса Лебедева.

Денис лучше знает своё тело и знает, когда надо остановиться. Я рад за него, потому что у него была яркая карьера. Возраст у него уже немолодой, поэтому я думаю, что это правильное решение, потому что важно сохранить здоровье. Он владел двумя чемпионскими поясами и и так оставил значимый след в истории профессионального бокса, а теперь его приоритетом будет большая семья, — рассказал Бивол News.ru.

Бивол отметил, что Лебедев был для него примеров в начале карьеры и, наблюдая за его победами, он сам поверил в то, что может стать чемпионом мира среди профессионалов.

Как сообщал News.ru, Денис Лебедев объявил о завершении карьеры профессионального боксёра и желании быть полезным в дальнейшей жизни стране и обществу.