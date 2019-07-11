https://static.news.ru/photo/54c7f4e8-a3d1-11e9-8d49-fa163e074e61_1024.jpg Денис Лебедев Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский боксёр Денис Лебедев принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Впереди большая и интересная жизнь и в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране, — сказал Лебедев в видеообращении в своём Instagram.

На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. Лебедев в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Это случилось после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с ним, однако Лебедев в конце июня вновь был лишен статуса суперчемпиона после отказа проводить бой против «регулярного» чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

Ранее сообщалось, что Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции, писал News.ru.