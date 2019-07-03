Бой между Лебедевым и французом Гуламиряном не состоится
Андрей Лёвин
13:56, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/f853392a-9d81-11e9-9fde-fa163e074e61_1024.jpgФото: Anton Belitsky/Global Look Press
Российский боксёр Денис Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции.
Были длительные переговоры между нами и командой Гуламиряна. Но предлагаемые ими условия нас не устраивали и были значительно ниже, чем привычные условия для Дениса даже в нетитульных боях, — сказал собеседник ТАСС.
На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения.
После этого боя он с высокой степенью вероятности мог завершить профессиональную карьеру.