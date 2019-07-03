https://static.news.ru/photo/f853392a-9d81-11e9-9fde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский боксёр Денис Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции.

Были длительные переговоры между нами и командой Гуламиряна. Но предлагаемые ими условия нас не устраивали и были значительно ниже, чем привычные условия для Дениса даже в нетитульных боях, — сказал собеседник ТАСС .

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения.

После этого боя он с высокой степенью вероятности мог завершить профессиональную карьеру.

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