Российский боксёр-средневес Федор Чудинов (20-2) 22 июля проведёт поединок с кубинцем Уильямом Скуллом (12-0). Бой на Красной площади в Москве станет главным событием турнира, посвящённого Дню бокса, а на кону будет стоять титул WBA Continental.



Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в со-главном бою вечера россиянине Магомед Мадиев (12-0-1) и Евгений Терентьевым (14-1) спорят вакантный титул чемпиона России в среднем весе и титул чемпиона Азии по версии WBA.



Также в рамках вечера бокса на Красной площади выступят Шахабас Махмудов, Шигабудин Алиев, Федор Глазков, Магомедмурат Арсланбеков и другие российские боксёры.