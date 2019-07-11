https://static.news.ru/photo/5a637704-a3a6-11e9-875e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает канадца Жоржа Сент-Пьера и и россиянина Фёдора Емельяненко лучшими бойцами в истории смешанных единоборств (ММА).

Считаю Жоржа лучшим бойцом в истории UFC. Он становился чемпионом в полусреднем весе и в среднем весе. Жорж и Фёдор Емельяненко, на мой взгляд, — два величайших бойца всех времён, — приводит слова Нурмагомедова TSN.

Россиянин добавил, что если вдруг Жорж вернётся в UFC и он выйдет против него,то поединок получится отличным.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках UFC 242 Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Дастином Порье.

Ранее президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дана Уайт рассказал причины, по которым не стал проводить бой между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером, писал News.ru.