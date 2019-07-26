Британский боксёр Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест перед выигранным боем за титул временного чемпиона WBC против Оскара Риваса.
Уайт уже не в первый раз нарушает антидопинговое законодательство и был дисквалифицирован с 2012 по 2014 год. Положительным оказался добровольный допинг-тест, взятый организацией VADA.
Как сообщает BoxingScene.com, в крови Уайта были обнаружены анаболические стероиды, за употребление которых повторно срок дисквалификации может составить до четырёх лет. Временный чемпион WBC принимал эпиметандиенон и гидроксиметандиенон, которые повышают работоспособность спортсмена.
Как сообщал News.ru, экс-чемпион Fight Nights Ахмед Алиев проиграл на турнире PFL американцу Крису Уэйду.