https://static.news.ru/photo/2795037e-af90-11e9-9a1a-fa163e074e61_1024.jpg Диллиан Уайт Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский боксёр Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест перед выигранным боем за титул временного чемпиона WBC против Оскара Риваса.

Уайт уже не в первый раз нарушает антидопинговое законодательство и был дисквалифицирован с 2012 по 2014 год. Положительным оказался добровольный допинг-тест, взятый организацией VADA.

Как сообщает BoxingScene.com, в крови Уайта были обнаружены анаболические стероиды, за употребление которых повторно срок дисквалификации может составить до четырёх лет. Временный чемпион WBC принимал эпиметандиенон и гидроксиметандиенон, которые повышают работоспособность спортсмена.

Как сообщал News.ru, экс-чемпион Fight Nights Ахмед Алиев проиграл на турнире PFL американцу Крису Уэйду.