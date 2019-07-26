https://static.news.ru/photo/fbe95068-af76-11e9-8487-fa163e074e61_1024.jpg Ахмед Алиев Фото: a09/youtube.com

Экс-чемпион лиги Fight Nights, один из лучших российских легковесов Ахмед Алиев (18-5) потерпел поражение на турнире Professional Fighters League в Атлантик-Сити (США) от американца Криса Уэйда (16-5).

Уэйд проиграл до этого три боя российским бойцам, но с Алиевым провёл свой лучший поединок за последнее время. Проблемы Алиеву доставляли его постоянные удары ногами с дистанции, а Ахмед пытался сократить дистанцию и завязать обмен ударами. Однако защита американца была на высшем уровне, что позволило ему одержать победу со счётом 29:28 (все трое судей).

Однако по итогам второго тура в лёгком и полулёгком дивизионах все россияне квалифицировались в плей-офф. Мовлид Хайбулаев, занявший вторую строчку в полулёгком весе, сразится в четвертьфинале с американцем Даниэлем Пинедой, а вышедший с восьмого места Гаджи Рабаданов побьётся с победителем первого сезона и непобеждённым на протяжении восьми боёв Лэнсом Палмером.

В лёгком весе Ислам Мамедов, занявший второе место, будет драться с узбеком Лоиком Раджабовым, а Ахмед Алиев и Рашид Магомедов сразятся в четвертьфинале друг с другом.

Как сообщал News.ru, Рашид Магомедов уступил во втором туре второго сезона PFL американцу Нейту Эдвардсу.