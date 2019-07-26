https://static.news.ru/photo/24d507b2-af75-11e9-90d1-fa163e074e61_1024.jpg Рашид Магомедов (слева) Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Российский боец, ветеран Ultimate Fighting Championship (UFC) Рашид Магомедов (23-4) проиграл американцу Нейту Эндрюсу (16-2) на турнире PFL 5 в Атлантик-Сити США, но за счёт победы в первом круге он прошёл в плей-офф.

Поединок получился равным, так как Магомедов проводил тейкдауны, но его визави был точнее в стойке. Однако все судьи отдали небесспорную единогласную победу американцу со счётом 29:28. Однако за счёт победы в первом круге Магомедов гарантировал себе участие в плей-офф.

В предварительном карде Мовлид Хайбулаев свёл вничью поединок в полусреднем весе с экс-чемпионом организации Андре Харрисоном, а Ислам Мамедов взял верх техническим нокаутом в первом раунде над китайцем Йинчаном Бао и уверенно вышел в плей-офф с двумя победами в активе.

Как сообщал News.ru, аргентинский боксёр Уго Сантильян скончался от полученных во время поединка травм головы.