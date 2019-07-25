https://static.news.ru/photo/dc03696e-aeef-11e9-b170-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/huguito.santillan.73

23-летний аргентинский боксёр Уго Сантильян скончался от полученных на ринге травм.

Как сообщает Сlarin, 20 июля Сантильян проводил поединок против представителя Уругвая Эдуардо Абреу. После боя, который длился 10 раундов и завершился ничьей, Сантильян почувствовал себя плохо. Его отвезли в больницу.

У боксёра был обнаружен кровяной сгусток в мозгу. Утром 25 июля он скончался.

Ранее российский боксёр Максим Дадашев перенёс инсульт во время последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Как сообщал News.ru, его планируют похоронить в Санкт-Петербурге.