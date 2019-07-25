23-летний аргентинский боксёр Уго Сантильян скончался от полученных на ринге травм.
Как сообщает Сlarin, 20 июля Сантильян проводил поединок против представителя Уругвая Эдуардо Абреу. После боя, который длился 10 раундов и завершился ничьей, Сантильян почувствовал себя плохо. Его отвезли в больницу.
У боксёра был обнаружен кровяной сгусток в мозгу. Утром 25 июля он скончался.
Ранее российский боксёр Максим Дадашев перенёс инсульт во время последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Как сообщал News.ru, его планируют похоронить в Санкт-Петербурге.