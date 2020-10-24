Журналист Сосновский: Эрдогана и Макрона помирить уже невозможно

https://static.news.ru/photo/f5b95400-17d4-11eb-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexandersosnowski/instagram.com

Лидеров Турции и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона «уже ничто не может примирить» после критики турецкой политики со стороны французского президента, а также реакции на это из Анкары, заявил главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

Журналист отметил в эфире радио Sputnik, что дипломатический конфликт Турции и Франции лишь усилился после призыва Эрдогана бойкотировать французские товары, а также призывов Макрона создать Совет мусульман Франции, который позволил бы построить «просвещённый ислам».

Я думаю, что их уже ничто не может примирить, — сказал Сосновский.

По его мнению, во Франции заявления турецкого лидера не будут восприняты иначе как призывы к экстремизму. Сосновский привёл в пример политику, которую пытались проводить экстремистские круги в Германии, когда призывали не покупать израильские товары в ответ на действия на Западном берегу Иордана. Однако эта политика не имела успеха, отметил он, так как её не восприняли даже правые консервативные круги немецкого общества.

Эрдоган либо на этом просто спекулирует и специально это использует, чтобы заострить ситуацию, либо его консультанты не настолько грамотны, чтобы подсказать ему, что на этой струне играть нельзя — она быстро рвётся, — отметил Сосновский.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан отказаться от покупки произведённых во Франции товаров на фоне обострения отношений между двумя странами. Он также обвинил руководство страны в нацизме и предложил лидеру Франции проверить психику.

23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Поводом к выступлению французского лидера стало жестокое убийство 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин преподавателя истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэля Пати. Педагогу отрезал голову 18-летний уроженец Москвы Абдулак Анзоров.