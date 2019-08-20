Обозреватель The Washington Post Дана Милбэнк в своей колонке для газеты написал, что нежелание Дании продать Соединённым Штатам Гренландию должно привести к вооружённому захвату острова.
Есть только один правильный ответ на такую непримиримость: США должны забрать Гренландию силой, — пишет журналист.
В статье говорится, что автономия не имеет собственных регулярных войск, поэтому президент США не встретит на своём пути противников.
Также колумнист заявил, что данный шаг приведёт к ответу НАТО в рамках пакта о коллективной обороне альянса, однако, по словам автора, Трамп уже «осквернил его», сообщает
Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой острова Гренландия «стратегически».