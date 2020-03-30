https://static.news.ru/photo/fbdc9768-7359-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Жители США ничего не знают о помощи России в борьбе с коронавирусом, поскольку западные СМИ ничего об этом не пишут. Об этом заявил американский журналист Майкл Бом.

Он назвал очень важным тот факт, что Москва отправила в Вашингтон самолёт с медицинским оборудованием для помощи в борьбе с COVID-19. Бом отметил, что поступок российских властей высоко оценил президент США Дональд Трамп.

Я сейчас изучаю западные СМИ, но об этом мало что вижу. Об этом говорят в российских СМИ, да. Если в американских СМИ об этом мало написано, то мало кто из американцев об этом узнает, — заявил Бом, сообщает «ПолитЭксперт».

Журналист подчеркнул, что оценка американцев зависит от того, пишут ли об этом в СМИ и говорят ли на телевидении.

Бом рассказал, что многие его друзья ощутили стремительное ухудшение состояния экономики страны. Доходы людей уменьшаются, расходы остаются прежними, растёт безработица и тревога среди населения, отметил Бом.

Когда люди не работают или работают меньше, зарабатывают меньше, то меньше и тратят. Это коллапс огромной части американской экономики — отрасль обслуживания, рестораны, туризм, — отметил журналист.

NEWS.ru писал, что часть американских аналитиков осудили Россию за помощь США в борьбе с коронавирусом. Они считают, что таким образом Москва пытается «выставить себя в выгодном свете».

Всего в США коронавирусом заразились 164 719 человек, скончались 3170 пациентов.