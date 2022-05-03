Жителям Германии посоветовали сделать запас продуктов и лекарств на 10 дней

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Глава МВД Германии Ненси Фэзер рекомендовала жителям страны сделать запас продуктов и лекарств из расчёта на одного человека на 10 дней на фоне событий на Украине. Министр посоветовала обратиться к списку ведомства по защите населения, который предусматривает набор продуктов и лекарство на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает Handelsblatt.

Если электричество пропадёт на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов, — пояснила свои рекомендации министр.

Согласно рекомендациям, в набор необходимых продуктов входят 20 литров воды, 3,5 кг круп, хлеба, макарон, риса и картофеля. В список входят четыре килограмма овощей и бобовых, 2,3 кг фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. К запасам на 10 дней относятся 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 375 г жиров и масел. Другие продукты можно выбрать по своему вкусу, это могут быть, например, мёд или шоколад.

Что касается необходимого набора лекарств, на сайте ведомства есть рекомендации, что должно быть в домашней аптечке.

Ранее в Германии около 150 человек попытались сорвать выступление главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая поддержала поставки тяжёлого вооружения на Украину. Отмечается, что люди выкрикивали в адрес политика фразы «поджигатель войны» и «лжец».