Житель Киева рассказал, как украинские СМИ освещают военную операцию России

Житель Киева Кирилл в разговоре с NEWS.ru рассказал о происходящем в украинской столице. Он утверждает, что паники нет, многие сидят в бомбоубежищах. По его словам, по телевизору показывают, как украинская армия противостоит российской. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Много диверсантов. Мосты взрывают через мелкие реки. Взрывы слышны в Киеве. Ходит самооборона по Киеву. Никто не работает. Аптеки закрыты, некоторые магазины открыты. Многие сидят в бомбоубежищах. Паники нет. Население спокойно. Полное непонимание ситуации. По ТВ показывают, как горят русские танки. Якобы под Черниговом остановили войска РФ. Иванково и Чернобыль заняли российские войска. Сегодня над Катюжанкой сбили российский самолёт, и обломки падали в 1 км от дачного посёлка, — подчеркнул молодой человек.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Сегодня, 25 февраля, Зеленский в видеообращении предложил Путину сесть за стол переговоров. Он подверг критике Европу за медленную помощь Украине и призвал европейцев отправляться в Киев для защиты континента.