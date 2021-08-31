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Кирилл Семёнов
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В Казахстане может появиться аналог «Талибана» (запрещено в России). Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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В Совете Федерации призвали власти Казахстана жёстко реагировать на заявления местных радикалов, которые угрожают расправой защитникам и носителям русского языка. Об этом агентству РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Российская сторона реагирует на подобные проявления, мы говорим о недопустимости радикальных заявлений в адрес русского языка и русскоязычных граждан, — сказал он.
По его словам, нарушение прав русскоязычных граждан в...
Жириновский заявил, что в Казахстане может появиться «новый Талибан»