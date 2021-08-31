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Жириновский заявил, что в Казахстане может появиться «новый Талибан»

19:49, 31 августа 2021
Жириновский заявил, что в Казахстане может появиться «новый Талибан»
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В Казахстане может появиться аналог «Талибана» (запрещено в России). Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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