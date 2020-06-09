Зеленскому стыдно за сравнение Украины с «проституткой» в «Квартале 95»

https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки «Квартала 95» с его участием. В частности, неудачным, по его мнению, оказалось сравнение Украины с «актрисой из немецкого фильма для взрослых, которая готова принять в любом количестве, с любой стороны».

Если кто-то это воспринял как сравнение Украины с „проституткой“, то за такие вещи мне стыдно. И я — не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами, — сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах весной 2019 года, прежде всего известен как комик и продюсер. Он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии с таким же названием.

Ранее в интервью «Украинской правде» Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом. Так он планировал на своём примере показать украинцам, что хоть это и серьёзная болезнь, но «не чума». Однако команда президента его идею не одобрила. Зеленский также добавил, что и его семья не простила бы ему эту выходку.