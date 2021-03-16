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Зеленский заявил, что Украина не откажется от Крыма

15:18, 16 марта 2021 38
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

По случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не намерен отказываться от полуострова. По его словам, уже готова стратегия его «деоккупации и реинтеграции».

Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское, — написал Зеленский в Twitter.

Саммит «Крымской платформы» планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Присоединиться к платформе предложили представителям Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канады и США.

Как писал NEWS.ru, 16 марта Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией по итогам референдума, проведённого на полуострове. Министерство внутренней политики региона рассказало о намеченных праздничных мероприятиях: откроются фотовыставки и пройдёт торжественное собрание. Состоится также торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времён» и памятнику «Вежливым людям». Девиз праздника — «Крымская весна — семь лет дома», отмечать его будут два дня — 16 и 18 марта. Кроме того, президент РФ Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Крыма.

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