Зеленский заявил, что Украина не откажется от Крыма

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Москва для «восстановления величия СССР» может замышлять «очередное вторжение». Об этом в статье, посвящённой седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, порассуждал журналист Леон Арон.

Автор материала, опубликованного в журнале Politico, назвал пять потенциальных «жертв» Кремля. В первую тройку попали Грузия, Молдавия и Украина. Арон пояснил, что эти страны находятся в стадии «замороженного конфликта». Разморозить...