Зеленский заявил, что 37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве

Фото pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве. После начала специальной операции России на Украине в феврале ряд посольств приостановили работу в столице страны. Некоторые перенесли работу своих дипмиссий во Львов, пишет РИА Новости.

Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве, — поделился Зеленский.

О том, что американские дипломаты вернулись в Киев сообщил раньше представитель государственного департамента США Нед Прайс.

Главы МИД стран «Большой семёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России, сообщило ранее агентство Reuters. Немецкий дипломат Анналена Бербок заявила, что партнёры G7 не были настолько сплочёнными с момента окончания холодной войны.

В Германии уверены, что Европа целиком поддержит нефтяное эмбарго против России. Автор публикации отметил, что правительство ФРГ выделило 500 миллионов евро на военные нужды Киева. Польша в свою очередь рассматривает отправку представителей полиции в Западную Украину для работы в качестве сапёров.