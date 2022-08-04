Зеленский захотел поговорить с Си Цзиньпином из-за России

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что желает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином из-за специальной операции России на Украине, пишет газета South China Morning Post. Он назвал КНР очень мощным государством с сильной экономикой. По мнению украинского лидера, Пекин сможет повлиять на Москву.

Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Киев уже отправлял запрос на проведение переговоров, но они не состоялись. По его мнению, они были бы полезными. Президент отметил, что Россия «без китайского рынка будет чувствовать себя в полной экономической изоляции».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «находится в стрессе». Представитель администрации добавил, что американский лидер Джо Байден прекрасно это понимает и готов продолжать оказывать поддержку Киеву.

По его словам, президент США относится к главе Украины с уважением. Так представитель Белого дома отреагировал на статью в The New York Times, где сказано о «глубоком недоверии» к украинскому лидеру.