Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. По его словам, украинцы — люди разные и призвал их объединиться.
В поздравлении Зеленского, которое
В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности, — считает глава государства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Системы комплексного анализа новостей (СКАН) подсчитали число упоминаний политиков в прессе. Абсолютным лидером в рейтинге стал президент России Владимир Путин с 3 млн 179 тысячами 777 ссылками в материалах СМИ. Также СКАН подсчитал показатели иностранных политиков и лидеров государств. Первое место в списке досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому — 1 млн 335 тысяч ссылок.
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