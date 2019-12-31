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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний. Это связано с тем, что США продолжают военные испытания на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын заявил, что Корея на протяжении двух лет предпринимала меры для прекращения ядерных испытаний и испытательных запусков ракет, был демонтирован испытательный ядерный полигон. Но со стороны США, считает...