Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. По его словам, украинцы — люди разные и призвал их объединиться.

В поздравлении Зеленского, которое опубликовано в Facebook офиса президента Украины, политик предложил гражданам страны ответить себе вопрос «Кто я?».

В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности, — считает глава государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Системы комплексного анализа новостей (СКАН) подсчитали число упоминаний политиков в прессе. Абсолютным лидером в рейтинге стал президент России Владимир Путин с 3 млн 179 тысячами 777 ссылками в материалах СМИ. Также СКАН подсчитал показатели иностранных политиков и лидеров государств. Первое место в списке досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому — 1 млн 335 тысяч ссылок.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях