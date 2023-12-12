Зеленский выступит перед Конгрессом США: что скажет, выклянчит ли деньги Зеленский попробует убедить конгрессменов не останавливать помощь Киеву

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом по приглашению американского лидера Джо Байдена. Визит запланирован на 12 декабря. Также украинский политик выступит перед Конгрессом США. О целях визита, проблемах с согласованием нового пакета помощи Киеву и доводах Зеленского для возобновления поддержки читайте в материале NEWS.ru.

Лидеры двух государств обсудят нынешние нужды Украины. А также обговорят «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент».

Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, — сообщили в пресс-службе президента США.

Кто предложил Зеленскому выступить, что планирует сказать

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск).

Зеленский собирается впечатлить конгрессменов рассказом о результатах, которые его страна «сможет достичь в будущем году с опорой на достижения этого года». Такой выбор объясняется тем, что американские законодатели после фиаско украинского контрнаступления требуют представить план действий.

Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию, — заявил источник в Белом доме.

Будет ли рассмотрен запрос о выделении помощи Киеву

Согласно расписанию законодательного органа США, в Конгрессе не планируется обсуждение помощи Киеву, несмотря на визит Зеленского в США.

Во вторник, 12 декабря, один из комитетов Палаты представителей проведет слушания о конкуренции с Китаем, а в другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену.

Первые слова Зеленского в рамках визита

Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал попросить у Вашингтона оружие.

Они (власти России — NEWS.ru.) видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы <...> (Системы ПВО — NEWS.ru.) Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — все это поможет нашим войсками продвинуться на земле, — заявил политик.

Реакция России на американское турне Зеленского

Турне президента Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, сказал член Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, пока возможностей для переговоров Москвы с Киевом нет.

Все оружие, которое Зеленский выпросит в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Даже западные аналитики уже осознали этот факт, отметил он.

Читайте также:

Помирит ли Залужный Россию и Украину: чего ждать от соперника Зеленского

Зеленскому готовят преемника: почему он надоел Западу, кем могут заменить