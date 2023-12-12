Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом по приглашению американского лидера Джо Байдена. Визит запланирован на 12 декабря. Также украинский политик выступит перед Конгрессом США. О целях визита, проблемах с согласованием нового пакета помощи Киеву и доводах Зеленского для возобновления поддержки читайте в материале NEWS.ru.
Лидеры двух государств обсудят нынешние нужды Украины. А также обговорят «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент».
Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, — сообщили в пресс-службе президента США.
Кто предложил Зеленскому выступить, что планирует сказать
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск).
Зеленский собирается впечатлить конгрессменов рассказом о результатах, которые его страна «сможет достичь в будущем году с опорой на достижения этого года». Такой выбор объясняется тем, что американские законодатели после фиаско украинского контрнаступления требуют представить план действий.
Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию, — заявил источник в Белом доме.
Будет ли рассмотрен запрос о выделении помощи Киеву
Согласно расписанию законодательного органа США, в Конгрессе не планируется обсуждение помощи Киеву, несмотря на визит Зеленского в США.
Во вторник, 12 декабря, один из комитетов Палаты представителей проведет слушания о конкуренции с Китаем, а в другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену.
Первые слова Зеленского в рамках визита
Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал попросить у Вашингтона оружие.
Они (власти России — NEWS.ru.) видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы <...> (Системы ПВО — NEWS.ru.) Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — все это поможет нашим войсками продвинуться на земле, — заявил политик.
Реакция России на американское турне Зеленского
Турне президента Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, сказал член Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, пока возможностей для переговоров Москвы с Киевом нет.
Все оружие, которое Зеленский выпросит в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Даже западные аналитики уже осознали этот факт, отметил он.
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