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Зеленский высказался за консультации с Германией и США по транзиту газа

01:57, 01 сентября 2021
Зеленский высказался за консультации с Германией и США по транзиту газа Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press
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Немедленно начать регулярный трёхсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы трубопровода «Северный поток — 2» призвал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в заявлении офиса главы государства.

По информации ведомства, во время переговоров с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм Зеленский сообщил о необходимости создания механизмов, защищающих от использования Москвой газа «в качестве оружия».

Ранее США и ФРГ опубликовали совместное заявление о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В числе прочего в этом заявлении сформулированы условия для работы «Северного потока — 2». Германия обязуется добиваться санкций для РФ, если та станет использовать энергию в качестве оружия против стран ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.

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