Зеленский вспомнил Новый год и попросил Крым вернуться

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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей страны и Донбасса «быть с Украиной».

Он записывал обращение вместе с детьми и объяснил, чем Украина отличатся от «оккупированных территорий».

Я хочу говорить не на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента. — NEWS.ru), что наступит мир, а сказать на Артёма в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что русский язык является для Украины общим.

«Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждёте нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна», — сказал Зеленский.

Он предложил Донбассу и Крыму перевести часы назад и быть вместе с Украиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не попал в число глав зарубежных государств и правительств, которых российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом. Поздравительные послания президента РФ направлены лидерам некоторых стран. В обращении к ним российский лидер отмечал важность сотрудничества с РФ.