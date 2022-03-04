Зеленский заявил, что против Украины брошена вся российская армия

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе обращения к нации 4 марта сообщил, что все силы российской армии были брошены против Киева. Он потребовал ввести против России новые санкции и закрыть небо над страной. Зеленский также обвинил российских военных в нападении на Запорожскую АЭС. До начала спецоперации российских войск по денацификации на Украине к границе для проведения манёвров были стянуты подразделения Южного и Западного военных округов, на территории Белоруссии участвовали в учениях «Союзная решимость — 2022» подразделения Восточного военного округа. Накануне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Минобороны РФ сообщило об отводе подразделений ЮВО и ЗВО от границы, в то время как российско-белорусские учения продолжились.

Мы пережили ночь, которая могла завершить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Мы призываем ввести новые санкции против России, а также закрыть небо над Украиной. Сейчас против нас брошены все силы российской армии, — заявил украинский президент.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что прошедшей ночью украинские националисты предприняли провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, 4 марта около 02:00 по местному времени мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов.

Конашенков напомнил, что город Энергодар и Запорожская АЭС были взяты российскими военными под контроль 28 февраля. В настоящее время объекты станции и прилегающая территория находятся под охраной российских военнослужащих.