Зеленский: «Северный поток — 2» может помочь мне встретиться с Путиным

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США обнародовали архивные документы, свидетельствующие о том, что спецслужбы страны долгие годы изучали теории о причастности СССР к убийству 35-го президента Джона Кеннеди. Всего рассекречено почти 1,5 тысячи прежде закрытых документов, связанных с данным убийством, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда — в Москву. Аналитики обратили внимание на...