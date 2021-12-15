Зеленский: «Северный поток — 2» может помочь мне встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такой вывод он сделал в ходе общения с журналистами после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал телеканал «Рада».
Зеленский
Он сегодня находится в руках лидеров некоторых стран Европы. И канцлер Шольц в этом вопросе играет одну из важных ролей. Я благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того же «Минска» или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены, — подчеркнул украинский лидер.
В настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» проходит процедуру сертификации федеральным сетевым агентством Германии. Процесс может занять несколько месяцев.
Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» дестабилизирует ситуацию на Украине и окажет разрушительное воздействие на безопасность центральной и восточной части Европы. Об этом заявил Владимир Зеленский. Как именно запуск газопровода повлияет на безопасность, он не уточнил.