https://static.news.ru/photo/dfd7677e-4d29-11ea-adce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский с членами кабинета министров провели совещание, которое было посвящено проживающей в Донбассе молодёжи. Глава государства отметил, что в ситуации, когда в самопровозглашённых республиках идёт «массовая выдача» российских паспортов, Киев должен бороться «за своих граждан».

Одним из способов этой борьбы названо предоставление льгот молодым людям с Донбасса для поступления в вузы Украины, сообщается на сайте президента. Другими предложениями стали, в частности, расширение квот на бюджетные места в вузах и обеспечение дистанционного изучения украинского языка и истории страны для жителей неподконтрольных территорий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза». По его мнению, глава России понимает, что нужно положить конец войне в Донбассе. Он уверен, что во время встречи 9 декабря 2019 года политик его «прозрачно» понял.